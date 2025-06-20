Reuters: ЕС разрешил ЕИБ потратить 100 млрд евро в этом году. Вложения в оборону вырастут

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Правительства стран ЕС согласились увеличить годовые расходы Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) до 100 млрд евро ($115 млрд) в этом году и втрое увеличить финансирование оборонной промышленности ЕС.

Соответствующее решение было принято на заседании правления банка в Люксембурге. Окончательное утверждение ожидается в ближайшее время на встрече министров финансов Евросоюза.

Этот новый лимит превышает прошлогодние показатели более чем на 10 млрд евро и является на 5 млрд евро выше предыдущей цели, озвученной президентом банка Надеждой Кальвиньо в начале года.

Часть дополнительного финансирования будет направлена на оборонную промышленность. Расходы на финансирование таких проектов увеличат втрое – с 1 до 3,5 млрд евро.

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Несмотря на то, что ЕИБ не имеет права инвестировать непосредственно в оружие или боеприпасы, он может финансировать проекты двойного назначения, например, инфраструктуру для военных баз или технологии GPS.

Такое решение приняли на фоне роста оборонных расходов в Европе. Страны ЕС стремятся усилить собственную безопасность из-за давления со стороны США. Дональд Трамп уже неоднократно заявлял о планах сократить американскую военную поддержку Европы.

Кроме обороны, деньги ЕИБ пойдут на развитие инновационных технологий и "зеленую" энергетику.

В частности, банк планирует вложить 70 млрд евро в развитие европейских технологических компаний в течение следующих трех лет в рамках программы Tech EU.

Эти 70 млрд евро разделят так:

20 млрд евро – на инвестиции в акции и доли компаний;

40 млрд евро – на кредиты;

10 млрд евро – на гарантии в 2025–2027 годах.

В ЕИБ надеются, что эти деньги помогут привлечь еще около 250 млрд евро частных инвестиций и дополнят инициативы Еврокомиссии по поддержке стартапов и высокорисковых инноваций.