Reuters: ЕС разрешил ЕИБ потратить 100 млрд евро в этом году. Вложения в оборону вырастут
Правительства стран ЕС согласились увеличить годовые расходы Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) до 100 млрд евро ($115 млрд) в этом году и втрое увеличить финансирование оборонной промышленности ЕС.
Соответствующее решение было принято на заседании правления банка в Люксембурге. Окончательное утверждение ожидается в ближайшее время на встрече министров финансов Евросоюза.
Этот новый лимит превышает прошлогодние показатели более чем на 10 млрд евро и является на 5 млрд евро выше предыдущей цели, озвученной президентом банка Надеждой Кальвиньо в начале года.
Часть дополнительного финансирования будет направлена на оборонную промышленность. Расходы на финансирование таких проектов увеличат втрое – с 1 до 3,5 млрд евро.
Несмотря на то, что ЕИБ не имеет права инвестировать непосредственно в оружие или боеприпасы, он может финансировать проекты двойного назначения, например, инфраструктуру для военных баз или технологии GPS.
Такое решение приняли на фоне роста оборонных расходов в Европе. Страны ЕС стремятся усилить собственную безопасность из-за давления со стороны США. Дональд Трамп уже неоднократно заявлял о планах сократить американскую военную поддержку Европы.
Кроме обороны, деньги ЕИБ пойдут на развитие инновационных технологий и "зеленую" энергетику.
В частности, банк планирует вложить 70 млрд евро в развитие европейских технологических компаний в течение следующих трех лет в рамках программы Tech EU.
Эти 70 млрд евро разделят так:
- 20 млрд евро – на инвестиции в акции и доли компаний;
- 40 млрд евро – на кредиты;
- 10 млрд евро – на гарантии в 2025–2027 годах.
В ЕИБ надеются, что эти деньги помогут привлечь еще около 250 млрд евро частных инвестиций и дополнят инициативы Еврокомиссии по поддержке стартапов и высокорисковых инноваций.
- В конце мая сообщалось, что ЕС впервые инвестирует 40 млн евро ($45 млн) в специализированный европейский оборонный фонд, пытаясь усилить свои военные способности.