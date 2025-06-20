Reuters: ЄС дозволив ЄІБ витратити 100 млрд євро цьогоріч. Інвестиції в оборону зростуть

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Уряди країн ЄС погодилися збільшити річні витрати Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) до 100 млрд євро ($115 млрд) цього року і втричі збільшити фінансування оборонної промисловості ЄС. Про це пише Reuters із посиланням на поінформовані джерела.

Відповідне рішення ухвалили на засіданні правління банку в Люксембурзі. Остаточне затвердження очікується найближчим часом на зустрічі міністрів фінансів Євросоюзу.

Цей новий ліміт перевищує торішні показники на понад 10 млрд євро та є на 5 млрд євро вищим за попередню ціль, озвучену президенткою банку Надією Кальвіньо на початку року.

Частина додаткового фінансування буде спрямована на оборонну промисловість. Витрати на фінансування таких проєктів збільшать втричі – з 1 до 3,5 млрд євро.

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Попри те, що ЄІБ не має права інвестувати безпосередньо в зброю або боєприпаси, він може фінансувати проєкти подвійного призначення, наприклад, інфраструктуру для військових баз або технології GPS.

Таке рішення ухвалили на тлі зростання оборонних витрат у Європі. Країни ЄС прагнуть посилити власну безпеку через тиск із боку США. Дональд Трамп уже неодноразово заявляв про плани скоротити американську військову підтримку Європи.

Окрім оборони, гроші ЄІБ підуть на розвиток інноваційних технологій та "зелену" енергетику.

Зокрема, банк планує вкласти 70 млрд євро в розвиток європейських технологічних компаній протягом наступних трьох років у межах програми Tech EU.

Ці 70 млрд євро поділять так:

20 млрд євро – на інвестиції в акції та частки компаній;

40 млрд євро – на кредити;

10 млрд євро – на гарантії у 2025–2027 роках.

У ЄІБ сподіваються, що ці гроші допоможуть залучити ще близько 250 млрд євро приватних інвестицій і доповнять ініціативи Єврокомісії щодо підтримки стартапів та високоризикових інновацій.