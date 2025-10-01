Reuters: власть РФ заблокировала продажу Райффайзенбанка, хочет сохранить его как "шлюз"

Фото: EPA

У австрийского Raiffeisen Bank International сорвалась сделка по продаже российской "дочки" – АО "Райффайзенбанк". По словам источника агентства Reuters, купить банк хотел неназванный российский инвестор, но в Кремле выступили против.

Российские власти боятся, что после продажи на Райффайзенбанк наложат санкции, а они хотят сохранить его как "шлюз" для денежных переводов в Европу и для поддержания тех экономических связей, которые еще остаются с Западом.

Райффайзенбанк – крупнейший из российских банков, которые до сих пор не попали под санкции, что делает его критически важным для внешнеторговых операций. Например, он обрабатывает платежи за поставки газа по Турецкому потоку.

Представители Raiffeisen Bank International говорят, что продолжают переговоры о продаже, но назвать какие-то сроки не могут из-за препятствий со стороны российских властей. Генеральный директор Иоганн Штробль даже посещал Россию, чтобы договориться о продаже банка.