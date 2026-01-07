Revolut ведет переговоры о покупке турецкого банка FUPS – Bloomberg

Финтех-гигант хочет приобрести цифровой банк FUPS для выхода на турецкий рынок после того, как покинул украинский рынок

Фото: Revolut / Facebook

Revolut Ltd. ведет переговоры о приобретении турецкого цифрового банка FUPS, чтобы начать оказывать свои услуги в Турции. Об этом сообщили источники, знакомые с переговорами, изданию Bloomberg.

FUPS – малоизвестный турецкий банк, предлагающий финтех-услуги. Компания получила лицензию в 2022 году с уставным капиталом 1,5 миллиарда лир, что тогда составило чуть больше $81 миллиона.

Окончательные решения еще не приняты, и нет гарантий, что сделка состоится. В случае договоренности между двумя банками приобретение будет подлежать одобрению турецкого банковского регулятора BDDK.

Спикер Revolut заявил, что компания не комментирует рыночные слухи или спекуляции.

Компанию возглавляет миллиардер россиянин Николай Сторонский. Revolut насчитывает около 70 миллионов пользователей по всему миру. В последние месяцы платформа рассматривает новые рынки – от скандинавских стран до Мексики.

В ноябре Revolut получил отметку в $75 миллиардов, что закрепило его статус одного из самых ценных стартапов Европы.

"Потенциальный выход Revolut на рынок Турции имеет стратегический смысл, поскольку обостряет конкуренцию на рынке, где существующие операторы уже имеют цифровой опыт, но все еще зависят от филиальных сетей", – прокомментировал Томаш Нетцель, старший отраслевой аналитик Bloomberg Intelligence.