Revolut веде переговори про купівлю турецького банку FUPS – Bloomberg
Revolut Ltd. веде переговори про придбання турецького цифрового банку FUPS, щоб почати надавати свої послуги в Туреччині. Про це повідомили джерела, обізнані з переговорами, виданню Bloomberg.
FUPS – маловідомий турецький банк, що пропонує фінтех-послуги. Компанія отримала ліцензію у 2022 році зі статутним капіталом 1,5 мільярда лір, що тоді становило трохи більше $81 мільйона.
Остаточні рішення ще не прийняті, і немає гарантій, що угода відбудеться. У разі домовленості між двома банками, придбання підлягатиме схваленню турецького банківського регулятора BDDK.
Речник Revolut заявив, що компанія не коментує ринкові чутки чи спекуляції.
Компанію очолює мільярдер росіянин Микола Сторонський. Revolut налічує близько 70 мільйонів користувачів по всьому світу. В останні місяці платформа розглядає нові ринки – від скандинавських країн до Мексики.
У листопаді Revolut отримав оцінку в $75 мільярдів, що закріпило його статус одного з найцінніших стартапів Європи.
"Потенційний вихід Revolut на ринок Туреччини має стратегічний сенс, оскільки загострює конкуренцію на ринку, де існуючі оператори вже мають цифровий досвід, але все ще залежать від мереж філій", – прокоментував Томаш Ньотцель, старший галузевий аналітик Bloomberg Intelligence.
- Revolut 22 грудня попередив українських клієнтів, що вимушений закрити їхні рахунки з 22 лютого 2026 року. НБУ наголосив, що Україна відкрита для іноземних фінансових гравців.
Фінтех-компанію Revolut заснували у 2015 році Микола Сторонський та Влад Яценко. Штаб-квартира компанії розташована в Лондоні, а всі фінансові послуги надаються через мобільний застосунок без мережі фізичних відділень.
Коментарі (0)