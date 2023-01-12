Россияне на оккупированных территориях требуют удалять приложения украинских банков

Россияне ужесточили фильтрационные меры на временно оккупированных территориях. Враг производит рейды и проверку телефонов на блокпостах. Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

"Связано это с так называемым указом перехода ВОТ на рублевую зону. Россияне хотят максимально ограничить использование гривни среди местных жителей", – отметили в ЦНС.

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Соответствующие действия не имеют результата, но захватчики пытаются добиться хотя бы какого-либо эффекта, добавили в ЦНС.

5 декабря СБУ задержала в Херсоне экс-руководителя банка РФ, который по указанию гауляйтера Сальдо вводил в городе "рублевую зону".

2 января 2023 года СБУ сообщила о подозрении главе Центробанка РФ Эльвире Набиуллиной, которая вводит "рублевую зону" во временно оккупированных районах юга и востока Украины.

7 января российские захватчики в городе Энергодар Запорожской области вывели из обращения гривню.

Наталія Софієнко

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