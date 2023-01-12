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Россияне на оккупированных территориях требуют удалять приложения украинских банков

Цей матеріал також доступний українською
12.01.2023, 09:54
Россияне на оккупированных территориях требуют удалять приложения украинских банков - Фото
Российские оккупанты (Фото: EPA)

Россияне ужесточили фильтрационные меры на временно оккупированных территориях. Враг производит рейды и проверку телефонов на блокпостах. Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

"Связано это с так называемым указом перехода ВОТ на рублевую зону. Россияне хотят максимально ограничить использование гривни среди местных жителей", – отметили в ЦНС.

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Соответствующие действия не имеют результата, но захватчики пытаются добиться хотя бы какого-либо эффекта, добавили в ЦНС. 

Наталія Софієнко
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временно оккупированные территории украинские банки
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