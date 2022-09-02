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Российские банки за полгода потеряли $25 млрд из-за санкций

Цей матеріал також доступний українською
02.09.2022, 12:39
Российские банки за полгода потеряли $25 млрд из-за санкций - Фото
Центробанк России ( Фото: EPA)

Российские банки потеряли 1,5 трлн рублей, или $25 млрд, в первой половине 2022 года из-за западных санкций в связи с вторжением России в Украину. Об этом заявил заместитель главы Центробанка России Дмитрий Тулин в интервью российскому РБК, передает FT.

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"Санкции нанесли ущерб российским банкам, запретив некоторым из них торговать долларом, евро и другими конвертируемыми валютами. Это заставило их понести убытки по валютным свопам и переоценить свои портфели", – заявил Тулин.

По словам Тулина, 40% российских системообразующих банков, которые являются крупнейшими в России и имеют более высокие требования к достаточному уровню капитала, понесли убытки в первом полугодии этого года.

При этом представитель Центробанка РФ заявил, что "абсолютное большинство" банков не нарушало требований к уровню достаточности капитала, несмотря на убытки.

Тулин также добавил, что санкции сделали для российских банков "более проблематичными" операции с "токсичными" валютами (доллар и евро), даже если они не попали под санкции.

В результате, по словам Тулина, "можно сказать, изменилась экономическая сущность валютных счетов — они фактически превратились в рублевые счета с привязкой к курсу".

По его мнению, отсутствие конвертируемости рубля "ускорит процесс прекращения доминирования иностранной валюты" в российской финансовой системе.

  • 1 сентября  Bloomberg узнала о планах России купить $70 млрд в этом году в валютах "дружественных" стран, в основном в китайских юанях, чтобы замедлить рост курса рубля.
  • 28 февраля ЕС запретил все операции, связанные с управлением резервами и активами ЦБ России. Санкции ЕС распространяются на любые юридические лица или органы, действующие в лице или по указанию ЦБ. К санкциям присоединились США и Великобритания. В результате введенных санкций доступ к более чем $300 млрд резервов России был потерян.

Читайте также: Половина валютных резервов России будет заморожена санкциями ЕС – Боррель

Наталія Фреїк
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санкции банки убытки Центробанк России
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