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31.07.2019, 19:24

Российский ВЭБ заявил о запрете продавать свою украинскую "дочку"

Российский ВЭБ заявил о запрете продавать свою украинскую "дочку"

ВЭБ.РФ утверждает, что Печерский райсуд Киева предписал приостановить продажу акций Проминвестбанка

Печерский районный суд Киева предписал приостановить продажу акций Проминвестбанка - украинской "дочки" российского Внешэкономбанка, сообщает ТАСС.

"26 июля 2019 года ВЭБ.РФ добилась запрета на принудительную продажу акций Проминвестбанка. Печерский районный суд города Киева согласился с позицией ВЭБ.РФ и предписал приостановить продажу акций", - сообщили в госкорпорации.

Напомним, в средине июля Государственный исполнитель выставил на продажу на бирже ПФТС 99,8% акций Проминвеста. Стартовая цена пакета - 532,1 млн грн (около $21 млн). Аукцион назначен на 28 августа.

К Проминвестбанку проявили интерес три компанииКредитное учреждение Инвестиционное, а также ФК Женева и Европейское сберегательное общество.

Первую компанию связывают с киевлянином Александром Зиновьевым, вторые две – с экс-главой украинского Альфа-банка Андреем Волковым.

Фирмы намерены выкупить все 99,8% акций банка.

Контрольный пакет акций Проминвестбанка контролировался российским ВЭБом. Акции взыскала и выставила на торги компания Дайрис из группы Приват Игоря Коломойского.

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Теги: Проминвестбанк, группа приват, продажа Проминвестбанка
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