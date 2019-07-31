Российский ВЭБ заявил о запрете продавать свою украинскую "дочку"

Печерский районный суд Киева предписал приостановить продажу акций Проминвестбанка - украинской "дочки" российского Внешэкономбанка, сообщает ТАСС.

"26 июля 2019 года ВЭБ.РФ добилась запрета на принудительную продажу акций Проминвестбанка. Печерский районный суд города Киева согласился с позицией ВЭБ.РФ и предписал приостановить продажу акций", - сообщили в госкорпорации.

Напомним, в средине июля Государственный исполнитель выставил на продажу на бирже ПФТС 99,8% акций Проминвеста. Стартовая цена пакета - 532,1 млн грн (около $21 млн). Аукцион назначен на 28 августа.

К Проминвестбанку проявили интерес три компании: Кредитное учреждение Инвестиционное, а также ФК Женева и Европейское сберегательное общество.

Первую компанию связывают с киевлянином Александром Зиновьевым, вторые две – с экс-главой украинского Альфа-банка Андреем Волковым.

Фирмы намерены выкупить все 99,8% акций банка.

Контрольный пакет акций Проминвестбанка контролировался российским ВЭБом. Акции взыскала и выставила на торги компания Дайрис из группы Приват Игоря Коломойского.