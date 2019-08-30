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Рябошапка: по делу ПриватБанка будем сотрудничать с США

Рябошапка: по делу ПриватБанка будем сотрудничать с США
30.08.2019, 20:46

Генпрокуратура будет сотрудничать с правоохранителями США по делу об отмывании денег ПриватБанка, заявил Рябошапка

Генеральная прокуратура будет сотрудничать с международными партнерами, в том числе и из США в рамках расследования отмывания денег, выведенных из ПриватБанка. Об этом заявил Руслан Рябошапка в эфире одного из телеканалов 29 августа, находясь в кулуарах Верховной Рады перед назначением на должность генерального прокурора.

"В любом случае мы будем сотрудничать не только с Соединенными Штатами, но и с другими международными партнерами. Потому что одним из ключевых приоритетов должно быть не только преследование самого преступника, но и поиск активов, в том числе за рубежом и их конфискация. Все деньги, которые были украдены у людей и у страны, должны быть возвращены", - сказал он.

Так Рябошапка ответил на вопрос журналистов, будет ли генпрокуратура сотрудничать с правоохранителями США, где ведется расследование об отмывании денег из ПриватБанка.

  • Кандидатуру Руслана Рябошапки на должность генерального прокурора поддержало 312 народных депутатов. Инициатором его назначения выступил президент Владимир Зеленский.
  • 30 августа Руслан Рябошапка пообещал вернуть государству максимальный объем украденных активов.
  • В начале 2018 года международная компания Kroll провела независимый аудит ПриватБанка и выявила, что в течение десяти лет до национализации, банк был объектом масштабных мошеннических действий, которые нанесли ему $5,5 млрд убытков. Игорь Коломойский - один бывший акционеров ПриватБанка - называет эти обвинения "фейком".
  • ПриватБанк обвиняет экс-владельцев в отмывании $470 млрд.
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дело приватбанка руслан рябошапка
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