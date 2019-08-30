Рябошапка: по делу ПриватБанка будем сотрудничать с США

Генеральная прокуратура будет сотрудничать с международными партнерами, в том числе и из США в рамках расследования отмывания денег, выведенных из ПриватБанка. Об этом заявил Руслан Рябошапка в эфире одного из телеканалов 29 августа, находясь в кулуарах Верховной Рады перед назначением на должность генерального прокурора.

"В любом случае мы будем сотрудничать не только с Соединенными Штатами, но и с другими международными партнерами. Потому что одним из ключевых приоритетов должно быть не только преследование самого преступника, но и поиск активов, в том числе за рубежом и их конфискация. Все деньги, которые были украдены у людей и у страны, должны быть возвращены", - сказал он.

Так Рябошапка ответил на вопрос журналистов, будет ли генпрокуратура сотрудничать с правоохранителями США, где ведется расследование об отмывании денег из ПриватБанка.