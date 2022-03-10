С карт ПриватБанка уже сняли наличным 1 млрд грн через кассы супермаркетов, АЗС и аптек

С начала войны клиенты ПриватБанка получили более 1 млрд грн наличных денег на кассах супермаркетов, аптек и АЗС. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Получить от 500 до 6000 грн на руки можно при покупке товара, просто попросив об этом кассира.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес-новости

Как получить наличные:

выбираете все нужные товары в торговой точке;

рассчитываетесь картой Visa или Mastercard;

сообщаете кассиру, что хотите снять наличные деньги;

подтверждаете операцию с помощью ПИН-кода карты.

Услуга "Наличные на кассе" доступна в сети супермаркетов и продуктовых магазинов АТБ, Fozzy, Фора, Сильпо, Траш, Novus.

В аптеках: 911, АНЦ, Копейка, Шар@, Аптека Оптовых Цен, Аптека 03, Аптека низкие цены №1, Дешево, Партнер, Первая Аптека, Белая Ромашка.

На АЗС: БРСМ-Нафта, ОККО, WOG, Укрнафта.

Список точек постоянно обновляется. Актуальные – тут.

6 марта ПриватБанк ввел кредитные каникулы для всех клиентов до 1 июня.

Украинцы, которые из-за военных действий оказались за границей, могут без ограничений оплачивать покупки любой картой ПриватБанка в любой валюте.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное

Роман Брыль

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.