С карт ПриватБанка уже сняли наличным 1 млрд грн через кассы супермаркетов, АЗС и аптек
С начала войны клиенты ПриватБанка получили более 1 млрд грн наличных денег на кассах супермаркетов, аптек и АЗС. Об этом сообщает пресс-служба банка.
Получить от 500 до 6000 грн на руки можно при покупке товара, просто попросив об этом кассира.
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Как получить наличные:
выбираете все нужные товары в торговой точке;
рассчитываетесь картой Visa или Mastercard;
сообщаете кассиру, что хотите снять наличные деньги;
подтверждаете операцию с помощью ПИН-кода карты.
Услуга "Наличные на кассе" доступна в сети супермаркетов и продуктовых магазинов АТБ, Fozzy, Фора, Сильпо, Траш, Novus.
В аптеках: 911, АНЦ, Копейка, Шар@, Аптека Оптовых Цен, Аптека 03, Аптека низкие цены №1, Дешево, Партнер, Первая Аптека, Белая Ромашка.
На АЗС: БРСМ-Нафта, ОККО, WOG, Укрнафта.
Список точек постоянно обновляется. Актуальные – тут.
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