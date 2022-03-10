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С карт ПриватБанка уже сняли наличным 1 млрд грн через кассы супермаркетов, АЗС и аптек

Цей матеріал також доступний українською
10.03.2022, 19:26
С карт ПриватБанка уже сняли наличным 1 млрд грн через кассы супермаркетов, АЗС и аптек - Фото
Фото: Госпродпотребслужба

С начала войны клиенты ПриватБанка получили более 1 млрд грн наличных денег на кассах супермаркетов, аптек и АЗС. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Получить от 500 до 6000 грн на руки можно при покупке товара, просто попросив об этом кассира.

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Как получить наличные: 

  • выбираете все нужные товары в торговой точке; 

  • рассчитываетесь картой Visa или Mastercard; 

  • сообщаете кассиру, что хотите снять наличные деньги; 

  • подтверждаете операцию с помощью ПИН-кода карты. 

Услуга "Наличные на кассе" доступна в сети супермаркетов и продуктовых магазинов АТБ, Fozzy, Фора, Сильпо, Траш, Novus. 

В аптеках: 911, АНЦ, Копейка, Шар@, Аптека Оптовых Цен, Аптека 03, Аптека низкие цены №1, Дешево, Партнер, Первая Аптека, Белая Ромашка. 

На АЗС: БРСМ-Нафта, ОККО, WOG, Укрнафта. 

Список точек постоянно обновляется. Актуальные – тут.   

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Роман Брыль
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Visa MasterCard ОККО банковские карточки атб снятие наличных наличные в кассах магазинов
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