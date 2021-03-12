Укрэксимбанк сменил убыток на прибыль

В феврале Укрэксимбанк продолжил положительный тренд января и зафиксировал финансовый результат в размере 99,5 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба банка.

"Таким образом, с начала 2021 года государственный банк суммарно получил 201,9 млн грн чистой прибыли", – говорится в сообщении.

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Прибыль была достигнута, в частности, благодаря оптимизации баланса. В феврале были проведены расчеты по внешним заимствованиям, привлеченным в свое время не на лучших для банка условиях. В частности, погашен синдицированный кредит в "синтетической" гривне и другие внешние обязательства общим объемом 4,7 млрд грн в эквиваленте, что будет способствовать дальнейшему улучшению уровня доходности и удешевлению стоимости финансирования для клиентов.

"В феврале Укрэксимбанк нарастил объем кредитно-инвестиционного портфеля на 3,8 млрд грн, сконцентрировавшись на кредитовании национальных товаропроизводителей для увеличения экспортных поступлений, реализации проектов в сфере энергосбережения и поддержки местных инициатив, предоставлении финансового плеча военно-промышленному и топливно-энергетическому комплексам", – сообщил глава правления Укрэксимбанка Евгений Мецгер.

Укрэксимбанк – наиболее убыточный банк в Украине. В 2020 году убыток банка достиг 5,6 млрд грн. Расходы банка на покрытие ожидаемых потерь от кредитного риска неработающих активов составили 4,3 млрд грн. При этом, чистый операционный доход составил около 2 млрд грн.

5 марта сообщалось, что банки государственного сектора по итогам 2020 года получили прибыль в размере 23,1 млрд грн. В "минусе" был только Укрэксимбанк.

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Наталия Софиенко

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