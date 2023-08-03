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Сбербанк РФ вопреки санкциям получил рекордную прибыль в своей истории: есть объяснение

Цей матеріал також доступний українською
03.08.2023, 13:04
Сбербанк РФ вопреки санкциям получил рекордную прибыль в своей истории: есть объяснение - Фото
Сбербанк (Фото - EPA)

Российский Сбербанк во втором квартале 2023 года получил рекордные 380,3 млрд рублей (около $4,06 млрд) прибыли. Рост в сравнении с первым кварталом составил 6,5%, говорится на сайте финучреждения.

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По итогам первого полугодия 2023 год крупнейший банк РФ получил 737,5 млрд рублей (почти $8 млрд) чистой прибыли по МСФО. Рентабельность капитала составила 25,5%.
Увеличение прибыли произошло на фоне роспуска созданных в 2022 году резервов. В Сбербанке отметили, что на положительном финансовом результате сказалась продажа Sberbank Europe AG – австрийской "дочки" банка. Сумма сделки не раскрывается.
"Мы сейчас распустили резерв в июне месяце – был создан большой резерв по нашему банку европейскому, мы его продали. В прошлом году мы потеряли в доходности на капитал, в этом году у нас будет такой выброс прибыли. Мы его не считаем нормальным, то есть это one-off, разовая прибыль", – ранее говорил председатель правления банка Герман Греф.
  • Сбербанк находится под санкциями США, Евросоюза, Великобритании, Японии, Австралии, Канады, Швейцарии. С 14 июня 2022 года вступили в силу европейские санкции против Сбербанка и еще нескольких российских банков. Их отключили от межбанковской системы SWIFT.
  • По итогам 2022 года банки РФ зафиксировали чистую прибыль в размере 203 млрд рублей ($2,16 млрд). По сравнению с результатом 2021 года прибыль сократилась почти в 12 раз.
Вера Касиян
Россиясанкции против рфбанкиСбербанк
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