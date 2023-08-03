Сбербанк РФ вопреки санкциям получил рекордную прибыль в своей истории: есть объяснение

Российский Сбербанк во втором квартале 2023 года получил рекордные 380,3 млрд рублей (около $4,06 млрд) прибыли. Рост в сравнении с первым кварталом составил 6,5%, говорится на сайте финучреждения.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

По итогам первого полугодия 2023 год крупнейший банк РФ получил 737,5 млрд рублей (почти $8 млрд) чистой прибыли по МСФО. Рентабельность капитала составила 25,5%.

Увеличение прибыли произошло на фоне роспуска созданных в 2022 году резервов. В Сбербанке отметили, что на положительном финансовом результате сказалась продажа Sberbank Europe AG – австрийской "дочки" банка. Сумма сделки не раскрывается.

"Мы сейчас распустили резерв в июне месяце – был создан большой резерв по нашему банку европейскому, мы его продали. В прошлом году мы потеряли в доходности на капитал, в этом году у нас будет такой выброс прибыли. Мы его не считаем нормальным, то есть это one-off, разовая прибыль", – ранее говорил председатель правления банка Герман Греф.