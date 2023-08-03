Сбєрбанк РФ, попри санкції, отримав рекордний прибуток у своїй історії: є пояснення
03.08.2023, 13:04
Сбєрбанк (Фото - EPA)
Російський Сбербанк у другому кварталі 2023 року отримав рекордні 380,3 млрд рублів (близько $4,06 млрд) прибутку. Зростання порівняно з першим кварталом склало 6,5%, йдеться на сайті фінустанови.
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За підсумками першого півріччя 2023 найбільший банк РФ отримав 737,5 млрд рублів (майже $8 млрд) чистого прибутку по МСФЗ. Рентабельність капіталу становила 25,5%.
Збільшення прибутку відбулося на тлі розпуску створених у 2022 році резервів. У Сбєрбанку зазначили, що на позитивному фінансовому результаті позначився продаж Sberbank Europe AG – австрійської "дочки" банку. Сума угоди не розкривається.
"Ми зараз розпустили резерв у червні – був створений великий резерв по нашому банку європейському, ми його продали. Минулого року ми втратили у прибутковості на капітал, цього року матимемо такий викид прибутку. Ми його не вважаємо нормальним, тобто це one-off, разовий прибуток", – раніше говорив голова правління банку Герман Греф.
- Сбєрбанк перебуває під санкціями США, Євросоюзу, Великої Британії, Японії, Австралії, Канади, Швейцарії. З 14 червня 2022 року набули чинності європейські санкції проти Сбєрбанку та ще кількох російських банків. Їх відключили від міжбанківської системи SWIFT.
- За підсумками 2022 року банки РФ зафіксували чистий прибуток у розмірі 203 млрд рублів ($2,16 млрд). Порівняно з результатом 2021 року прибуток скоротився майже у 12 разів.
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