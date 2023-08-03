RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Сбєрбанк РФ, попри санкції, отримав рекордний прибуток у своїй історії: є пояснення

Этот материал также доступен на русском
03.08.2023, 13:04
Сбєрбанк РФ, попри санкції, отримав рекордний прибуток у своїй історії: є пояснення - Фото
Сбєрбанк (Фото - EPA)

Російський Сбербанк у другому кварталі 2023 року отримав рекордні 380,3 млрд рублів (близько $4,06 млрд) прибутку. Зростання порівняно з першим кварталом склало 6,5%, йдеться на сайті фінустанови.

Підписуйтесь на LIGA.Бізнес у Telegram: коротко про важливе
За підсумками першого півріччя 2023 найбільший банк РФ отримав 737,5 млрд рублів (майже $8 млрд) чистого прибутку по МСФЗ. Рентабельність капіталу становила 25,5%.
Збільшення прибутку відбулося на тлі розпуску створених у 2022 році резервів. У Сбєрбанку зазначили, що на позитивному фінансовому результаті позначився продаж Sberbank Europe AG – австрійської "дочки" банку. Сума угоди не розкривається.
"Ми зараз розпустили резерв у червні – був створений великий резерв по нашому банку європейському, ми його продали. Минулого року ми втратили у прибутковості на капітал, цього року матимемо такий викид прибутку. Ми його не вважаємо нормальним, тобто це one-off, разовий прибуток", – раніше говорив голова правління банку Герман Греф.
  • Сбєрбанк перебуває під санкціями США, Євросоюзу, Великої Британії, Японії, Австралії, Канади, Швейцарії. З 14 червня 2022 року набули чинності європейські санкції проти Сбєрбанку та ще кількох російських банків. Їх відключили від міжбанківської системи SWIFT.
  • За підсумками 2022 року банки РФ зафіксували чистий прибуток у розмірі 203 млрд рублів ($2,16 млрд). Порівняно з результатом 2021 року прибуток скоротився майже у 12 разів.
Віра Касіян
РосіяСбербанкбанкисанкції проти рф
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 