Сбєрбанк РФ, попри санкції, отримав рекордний прибуток у своїй історії: є пояснення

Російський Сбербанк у другому кварталі 2023 року отримав рекордні 380,3 млрд рублів (близько $4,06 млрд) прибутку. Зростання порівняно з першим кварталом склало 6,5%, йдеться на сайті фінустанови.

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За підсумками першого півріччя 2023 найбільший банк РФ отримав 737,5 млрд рублів (майже $8 млрд) чистого прибутку по МСФЗ. Рентабельність капіталу становила 25,5%.

Збільшення прибутку відбулося на тлі розпуску створених у 2022 році резервів. У Сбєрбанку зазначили, що на позитивному фінансовому результаті позначився продаж Sberbank Europe AG – австрійської "дочки" банку. Сума угоди не розкривається.

"Ми зараз розпустили резерв у червні – був створений великий резерв по нашому банку європейському, ми його продали. Минулого року ми втратили у прибутковості на капітал, цього року матимемо такий викид прибутку. Ми його не вважаємо нормальним, тобто це one-off, разовий прибуток", – раніше говорив голова правління банку Герман Греф.