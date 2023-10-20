СБУ оказалась причастной к взлому клиентской базы российского Альфа-Банка

Служба безопасности Украины оказалась причастной к взлому клиентской базы российской базы Альфа-банка. О нем 19 октября сообщили хакерские группировки KibOrg и NLB.

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Источники LIGA.net в СБУ подтвердили подлинность этого взлома, к нему причастны украинские хакеры вместе с СБУ. В их руках оказалась информация о 30 млн клиентах Альфа-банка: имена, дата рождения, номера счетов и телефоны.

В базе есть персональные данные многих известных россиян, в том числе совладельца банка Михаила Фридмана. Ему даже позвонили по телефону с базы, но он отказался долго говорить.