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СБУ оказалась причастной к взлому клиентской базы российского Альфа-Банка

Цей матеріал також доступний українською
20.10.2023, 17:22
СБУ оказалась причастной к взлому клиентской базы российского Альфа-Банка - Фото
Фото: EPA / MAXIM SHIPENKOV

Служба безопасности Украины оказалась причастной к взлому клиентской базы российской базы Альфа-банка. О нем 19 октября сообщили хакерские группировки KibOrg и NLB.

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Источники LIGA.net в СБУ подтвердили подлинность этого взлома, к нему причастны украинские хакеры вместе с СБУ. В их руках оказалась информация о 30 млн клиентах Альфа-банка: имена, дата рождения, номера счетов и телефоны.

В базе есть персональные данные многих известных россиян, в том числе совладельца банка Михаила Фридмана. Ему даже позвонили по телефону с базы, но он отказался долго говорить.

  • Фридман является основателем российской группы "Альфа", у него много активов в Украине. До недавнего времени он был совладельцем украинского Sense Bank (ранее Альфа-Банк Украина), который национализировали в связи с введением санкций против российских акционеров.
  • Другие украинские активы Фридмана, в том числе доли в Киевстаре, lifecell и IDS Group, арестованы в рамках уголовного производства.
Андрей Водяный
сбухакерымихаил фридманальфа-банк
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