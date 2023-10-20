СБУ виявилася причетною до зламу клієнтської бази російського Альфа-Банку

Служба безпеки України виявилася причетною до зламу клієнтської бази російської бази Альфа-банку. Про нього 19 жовтня повідомили хакерські угруповання KibOrg та NLB.

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Джерела LIGA.net в СБУ підтвердили справжність цього зламу, до нього причетні українські хакери разом із СБУ. У їхніх руках опинилась інформація про 30 млн клієнтів Альфа-банку: імена, дата народження, номери рахунків та телефони.

У базі є персональні дані багатьох відомих росіян, зокрема співвласника банку Михайла Фрідмана. Йому навіть подзвонили за номером телефону з бази, але він відмовився довго говорити.