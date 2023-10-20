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СБУ виявилася причетною до зламу клієнтської бази російського Альфа-Банку

Этот материал также доступен на русском
20.10.2023, 17:22
СБУ виявилася причетною до зламу клієнтської бази російського Альфа-Банку - Фото
Фото: EPA / MAXIM SHIPENKOV

Служба безпеки України виявилася причетною до зламу клієнтської бази російської бази Альфа-банку. Про нього 19 жовтня повідомили хакерські угруповання KibOrg та NLB.

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Джерела LIGA.net в СБУ підтвердили справжність цього зламу, до нього причетні українські хакери разом із СБУ. У їхніх руках опинилась інформація про 30 млн клієнтів Альфа-банку: імена, дата народження, номери рахунків та телефони.

У базі є персональні дані багатьох відомих росіян, зокрема співвласника банку Михайла Фрідмана. Йому навіть подзвонили за номером телефону з бази, але він відмовився довго говорити.

  • Фрідман є засновником російської групи "Альфа", він має багато активів в Україні. До недавнього часу він був співвласником українського Sense Bank (раніше – Альфа-Банк Україна), який націоналізували у зв'язку з запровадженням санкцій проти російських акціонерів.
  • Інші українські активи Фрідмана, зокрема частки в Київстарі, lifecell та IDS Group, заарештовано в межах кримінального провадження.
Андрій Водяний
сбухакеримихайло фрідманАльфа-банк
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