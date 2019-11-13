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Рынок земли: Рада сделала шаг к отмене моратория. Детали

СЕТАМ продал активов Укргазбанка на 1,3 млрд грн

СЕТАМ продал активов Укргазбанка на 1,3 млрд грн
13.11.2019, 17:01

Онлайн-аукцион OpenMarket продал 85 лотов Укргазбанка

Государственный Укргазбанк распродает свои активы. На онлайн-аукционе OpenMarket с молотка ушли различные объекты недвижимости банка: часть завода Арсенал, бизнес-центр, квартиры, дома, земельные участки, паркоместа. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на пресс-службу Система электронных торгов арестованным имуществом (СЕТАМ).

СЕТАМ продал 85 лотов Укргазбанка. Общая сумма проданных активов составляет 1,3 млрд грн.

По словам гендиректора СЕТАМ Виктора Вишнёва Укргазбанк - давний и надежный партнер OpenMarket. "На сегодня банк является самым результативным из наших клиентов после исполнительной службы", - сказал Вишнёв.

  • Ранее сообщалось, что Международная финансовая корпорация (IFC) из группы Всемирного банка (ВБ) войдет в капитал Укргазбанка до конца этого года.
  • Укргазбанк стал первым официальным участником Принципов ответственного банкинга, созданных 130 банками со всего мира по международной инициативе ООН в сфере ответственного финансирования. 
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СЕТАМ Укргазбанк онлайн-аукцион
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