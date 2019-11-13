СЕТАМ продал активов Укргазбанка на 1,3 млрд грн

Государственный Укргазбанк распродает свои активы. На онлайн-аукционе OpenMarket с молотка ушли различные объекты недвижимости банка: часть завода Арсенал, бизнес-центр, квартиры, дома, земельные участки, паркоместа. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на пресс-службу Система электронных торгов арестованным имуществом (СЕТАМ).

СЕТАМ продал 85 лотов Укргазбанка. Общая сумма проданных активов составляет 1,3 млрд грн.

По словам гендиректора СЕТАМ Виктора Вишнёва Укргазбанк - давний и надежный партнер OpenMarket. "На сегодня банк является самым результативным из наших клиентов после исполнительной службы", - сказал Вишнёв.