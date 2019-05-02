Схема: как из Фортуна-Банка вывели 1,5 млрд грн

Фактически все деньги вкладчиков в АО Фортуна-Банк были выведены владельцами банка с помощью схемного кредитования. Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ).

В Фонде отмечают, что при балансовой стоимости активов на уровне 2322 млн грн балансовая стоимость кредитного портфеля составила 2238 млн грн. При этом, по словам заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ Натальи Рудухи, фактически весь кредитный портфель банка составляют кредиты, выданные связанным лицам - около 2105 млн грн.

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Как было установлено ФГВФЛ, по кредитным договорам на сумму 1551 млн грн обеспечение не предполагалось, то есть кредиты были откровенно бланковые. "Такая кредитная политика руководства банка практически лишила его кредиторов шанса на удовлетворение своих требований", - отмечают в ФГВФЛ.

Общая сумма акцептированных кредиторских требований составляет 991,8 млн грн, из которых погашено около 186 млн грн. Фактически банку нужно выплатить кредиторам еще около 700 млн грн, при этом оценочная стоимость его активов составляет лишь 595,2 млн грн.

В ФГВФЛ напоминают, что решением НБУ от 26 января 2017 года АО Фортуна-Банк признан неплатежеспособным, после чего 27 января в банке была введена временная администрация. Процедура ликвидации банка начата 22 февраля 2017 года.

На 1 апреля 2019 года вкладчикам банка в пределах гарантированной суммы выплачено 88,4 млн грн.

Напомним, в январе 2019 года Антимонопольный комитет разрешил инвесткомпании Dragon Capital купить офис Фортуна-Банка в Киеве за 170 млн грн.

Ранее Фонде гарантирования вкладов рассказали, как акционеры Петрокоммерц-Украина вывели около 1 млрд грн.