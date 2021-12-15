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Шевченко рассказал о дискуссиях по поводу решений НБУ с Офисом президента

Цей матеріал також доступний українською
15.12.2021, 17:22
Шевченко рассказал о дискуссиях по поводу решений НБУ с Офисом президента - Фото
Кирилл Шевченко и Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба Офиса президента)

Решения Национального банка по не финансированию дефицита государственного бюджета и по поводу суммы отчисления чистой прибыли могут вызвать дискуссии с государственными стейкхолдерами, помимо Офиса президента. Об этом сообщил глава НБУ Кирилл Шевченко в интервью LIGA.net.

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"Национальный банк имеет решения, которые могут вызвать раздражение у других стейкхолдеров в государстве. Начиная с политики по ключевой ставке до того, что НБУ не финансирует дефицит государственного бюджета", — ответил Шевченко на вопрос об отношениях с Офисом президента.

По словам главы НБУ, ведомство не может финансировать дефицит бюджета по законодательству.

"Это прямо запрещено ст.54 закона о Национальном банке Украины. С конца прошлого года я знаю его наизусть", — отметил он.

Как сообщил Шевченко, сумма чистой прибыли НБУ, когда и сколько должны перечислять также вызывает вопросы. 

"НБУ всегда перечисляет в госбюджет цифру по результатам аудита, кто бы что ни планировал ", — добавил глава НБУ.

Подход к корпоративному управлению в государственных банках также вызывает дискуссию между НБУ и другими государственными стейкхолдерами, сказал Шевченко.

Глава НБУ подчеркнул, что эти вопросы касаются не только Офиса президента, но и депутатов, и правительства.

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Наталия Фреик
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офис президента Кирилл Шевченко глава нбу
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