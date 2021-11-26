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Зеленский прокомментировал возможную отставку главы НБУ

Цей матеріал також доступний українською
26.11.2021, 17:06
Зеленский прокомментировал возможную отставку главы НБУ - Фото
Владимир Зеленский (фото: пресс-служба президента)

Президент Владимир Зеленский считает, что этим летом ему удалось "погасить пожар" с кадровыми вопросами в Национальном банке Украины (НБУ). Об этом он сказал 26 ноября на пресс-конференции, реагируя на реплику журналиста Bloomberg о том, что Зеленский встречался с уволенными работниками из НБУ и якобы выражал недовольство этой ситуацией главе НБУ Кирилл Шевченко.

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Зеленский подчеркнул, что он не имеет права нарушать независимость НБУ и вмешиваться в работу руководства регулятора, но подчеркнул, что ситуацию удалось урегулировать.

"Насколько смог – я вмешался в ситуацию с кадровыми перестановками в Нацбанке. Считаю, то, что я сделал, я погасил временно пожар, который привел не к смене руководства НБУ, стабилизировал ситуацию с курсом и подписание соглашения с МВФ и, кроме подписания, получение транша. В конце концов мы должны были показать стабилизацию, нормальный инвестиционный климат", — ответил Зеленский.

Зеленский заметил, что он оценивал ситуацию с позиции риск-менеджера. Добавив, что высокие риски сильно влияют на его мнения по поводу кадровой политики в Нацбанке.

Однако на вопрос журналистов, останется ли Кирилл Шевченко в должности главы НБУ, Зеленский не дал утвердительного ответа.

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Анна Лыса-Кузмич
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НБУ вадимир зеленский Помощь МВФ кадровая политика НБУ
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