Глава НБУ Шевченко заявил о давлении со стороны "определенных лиц"

Глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко пожаловался на напряженную работу и давление со стороны "определенных лиц". Об этом он заявил в интервью Bloomberg во время визита в Лондон для участия в Пятом украинском инвестиционном роуд-шоу.

По его словам, речь идет о влиянии на принятие решений внутри Нацбанка.

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"Я под давлением с момента назначения на должность. Речь идет о давлении определенных лиц на процесс принятия решений внутри НБУ, информационные кампании в прессе, направленные на топ-менеджеров НБУ, даже уголовные дела. Но это обратная сторона медали этой должности. Мой предшественник имел такой же опыт", — заявил Шевченко.

Кроме того, глава НБУ не дал утвердительного ответа на вопрос, планирует ли он уходить из должности.

Он добавил, что "НБУ проделал большую работу по стабильности на финансовых рынках, самую прибыльную банковскую систему за всю историю, большую работу по независимости НБУ".

Разговоры о возможной отставке главы НБУ начались в середине лета.

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Наталия Софиенко

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