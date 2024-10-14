Сколько стоит доллар 14 октября: Наличные курсы валют

Сколько стоит доллар в банках сегодня

Фото: Spotify.com

Сколько стоит доллар

В понедельник, 14 октября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, упал на 1 коп. и составляет 41,01 грн. Курс продажи не изменился – 41,49 грн.

Читайте о бизнесе без политики на канале LIGA.Бізнес

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 40,45 грн, максимальный – 41,25 грн. Для продажи минимальный курс – 41,39 грн, максимальный – 41,6 грн.

Наличный курс евро в банках

Средний курс покупки евро упал на 3 коп. и составляет 44,86 грн. Курс продаж снизился на 2 коп. до 45,58 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет – 43,9 грн, максимальный – 45,2 грн. Для продажи минимальный курс – 45,4 грн, а максимальный – 45,75 грн.

Какой курс польского злотого

Средний курс покупки польского злотого не изменился и составляет 10,16 грн. Курс продаж вырос на 1 коп. до 10,73 грн.

Минимальный курс покупки злотого составляет – 9,5 грн, максимальный – 10,45 грн. Для продажи минимальный курс – 10,56 грн, а максимальный – 11 грн.

Курсы валют можно просмотреть на нашем сайте.