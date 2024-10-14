Украинцы разочарованы: потребительские настроения показывают негативную динамику
Индекс потребительских настроений украинцев в сентябре 2024 года снизился на 7,4 пункта и составил 72,6 пункта. По результатам исследования компании Info Sapiens, уменьшение зафиксировано во всех составляющих индикатора, за исключением индекса текущего личного материального положения.
Индекс текущего положения упал до 55,9 пункта, что на 2,3 пункта ниже, чем в августе. Индекс экономических ожиданий также значительно снизился – на 10,9 пункта, достигнув отметки 83,8 пункта.
Растут опасения украинцев по поводу инфляции и девальвации гривни. Индекс ожидаемой динамики безработицы вырос на 1,8 пункта и составляет 120,6 п., индекс инфляционных ожиданий вырос на 4,6 п. до 187,7 п., а индекс девальвационных ожиданий поднялся на 7,2 п., достигнув 169,7 п.
Аналитики Info Sapiens отмечают, что после двух месяцев обновления индекс потребительских настроений снова показывает негативную динамику. Ухудшение экономических ожиданий как на уровне страны, так и на уровне личных финансовых перспектив стало основным фактором такого снижения.
"Индекс потребительских настроений продолжает демонстрировать нестабильность. После двух месяцев восстановления индекс снова показывает негативную динамику. Значение индекса существенно меньше прошлогоднего и ниже по сравнению с прошлым годом. Текущее положение населения без критических изменений, а драйвером негативной динамики индекса выступают ухудшенные экономические ожидания – население хуже оценивает как собственные материальные перспективы, так и перспективы экономического развития страны", – отмечают аналитики Info Sapiens.
- В марте 2024 потребительские настроения украинцев упали до минимума с начала большой войны.
- Рост индекса произошел в апреле. Затем снова последовало падение, и в июле произошло значительное повышение потребительских настроений населения, что продолжилось и в августе.