Украинцы разочарованы: потребительские настроения показывают негативную динамику

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Индекс потребительских настроений украинцев в сентябре 2024 года снизился на 7,4 пункта и составил 72,6 пункта. По результатам исследования компании Info Sapiens, уменьшение зафиксировано во всех составляющих индикатора, за исключением индекса текущего личного материального положения.

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Индекс текущего положения упал до 55,9 пункта, что на 2,3 пункта ниже, чем в августе. Индекс экономических ожиданий также значительно снизился – на 10,9 пункта, достигнув отметки 83,8 пункта.

Растут опасения украинцев по поводу инфляции и девальвации гривни. Индекс ожидаемой динамики безработицы вырос на 1,8 пункта и составляет 120,6 п., индекс инфляционных ожиданий вырос на 4,6 п. до 187,7 п., а индекс девальвационных ожиданий поднялся на 7,2 п., достигнув 169,7 п.

Источник: Info Sapiens

Аналитики Info Sapiens отмечают, что после двух месяцев обновления индекс потребительских настроений снова показывает негативную динамику. Ухудшение экономических ожиданий как на уровне страны, так и на уровне личных финансовых перспектив стало основным фактором такого снижения.

"Индекс потребительских настроений продолжает демонстрировать нестабильность. После двух месяцев восстановления индекс снова показывает негативную динамику. Значение индекса существенно меньше прошлогоднего и ниже по сравнению с прошлым годом. Текущее положение населения без критических изменений, а драйвером негативной динамики индекса выступают ухудшенные экономические ожидания – население хуже оценивает как собственные материальные перспективы, так и перспективы экономического развития страны", – отмечают аналитики Info Sapiens.

Источник: Info Sapiens

Индекс потребительских настроений на Украине рассчитывается на основе выборочного опроса домохозяйств. В исследовании принимают участие 1000 респондентов от 16 лет. Значения индексов колеблются от 0 до 200. Максимальное значение в 200 указывает, что все опрошенные положительно оценивают экономическую ситуацию. Индекс 100 означает равновесие между положительными и отрицательными отметками. Если значение индекса ниже 100, это свидетельствует о преобладании отрицательных оценок в обществе.