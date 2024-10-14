Украинцы разочарованы: потребительские настроения показывают негативную динамику
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Индекс потребительских настроений украинцев в сентябре 2024 года снизился на 7,4 пункта и составил 72,6 пункта. По результатам исследования компании Info Sapiens, уменьшение зафиксировано во всех составляющих индикатора, за исключением индекса текущего личного материального положения.

Индекс текущего положения упал до 55,9 пункта, что на 2,3 пункта ниже, чем в августе. Индекс экономических ожиданий также значительно снизился – на 10,9 пункта, достигнув отметки 83,8 пункта.

Растут опасения украинцев по поводу инфляции и девальвации гривни. Индекс ожидаемой динамики безработицы вырос на 1,8 пункта и составляет 120,6 п., индекс инфляционных ожиданий вырос на 4,6 п. до 187,7 п., а индекс девальвационных ожиданий поднялся на 7,2 п., достигнув 169,7 п.

Украинцы разочарованы: потребительские настроения показывают негативную динамику
Источник: Info Sapiens

Аналитики Info Sapiens отмечают, что после двух месяцев обновления индекс потребительских настроений снова показывает негативную динамику. Ухудшение экономических ожиданий как на уровне страны, так и на уровне личных финансовых перспектив стало основным фактором такого снижения.

"Индекс потребительских настроений продолжает демонстрировать нестабильность. После двух месяцев восстановления индекс снова показывает негативную динамику. Значение индекса существенно меньше прошлогоднего и ниже по сравнению с прошлым годом. Текущее положение населения без критических изменений, а драйвером негативной динамики индекса выступают ухудшенные экономические ожидания – население хуже оценивает как собственные материальные перспективы, так и перспективы экономического развития страны", – отмечают аналитики Info Sapiens.

Украинцы разочарованы: потребительские настроения показывают негативную динамику
Источник: Info Sapiens
Индекс потребительских настроений на Украине рассчитывается на основе выборочного опроса домохозяйств. В исследовании принимают участие 1000 респондентов от 16 лет. Значения индексов колеблются от 0 до 200. Максимальное значение в 200 указывает, что все опрошенные положительно оценивают экономическую ситуацию. Индекс 100 означает равновесие между положительными и отрицательными отметками. Если значение индекса ниже 100, это свидетельствует о преобладании отрицательных оценок в обществе.
индекс потребительских настроенийinfo sapiens