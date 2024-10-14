Українці розчаровані: споживчі настрої показують негативну динаміку

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Індекс споживчих настроїв українців у вересні 2024 року знизився на 7,4 пункту та становить 72,6 пункту. За результатами дослідження компанії Info Sapiens, зменшення зафіксовано у всіх складових індикатора, за винятком індексу поточного особистого матеріального становища.

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Індекс поточного становища впав до 55,9 пункту, що на 2,3 пункту нижче, ніж у серпні. Індекс економічних очікувань також значно знизився — на 10,9 пункту, досягнувши позначки 83,8 пункту.

Зростають побоювання українців щодо інфляції та девальвації гривні. Індекс очікуваної динаміки безробіття зріс на 1,8 пункту й становить 120,6 п., індекс інфляційних очікувань зріс на 4,6 п. до 187,7 п., а індекс девальваційних очікувань піднявся на 7,2 п., досягнувши 169,7 п.

Джерело: Info Sapiens

Аналітики Info Sapiens зазначають, що після двох місяців відновлення індекс споживчих настроїв знову показує негативну динаміку. Погіршення економічних очікувань, як на рівні країни, так і на рівні особистих фінансових перспектив, стало основним чинником такого зниження.

"Індекс споживчих настроїв продовжує демонструвати нестабільність. Після двох місяців відновлення, індекс знову показує негативну динаміку. Значення індексу суттєво менше за минулий місяць та нижче у порівнянні з минулим роком. Поточне становище населення без критичних змін, а драйвером негативної динаміки індексу виступають погіршені економічні очікування – населення гірше оцінює як власні матеріальні перспективи, так і перспективи економічного розвитку країни", – зазначають аналітики Info Sapiens.

Джерело: Info Sapiens

Індекс споживчих настроїв в Україні розраховується на основі вибіркового опитування домогосподарств. У дослідженні беруть участь 1000 респондентів від 16 років. Значення індексів коливаються від 0 до 200. Максимальне значення у 200 вказує на те, що всі опитані позитивно оцінюють економічну ситуацію. Індекс 100 означає рівновагу між позитивними та негативними оцінками. Якщо значення індексу нижче за 100, це свідчить про переважання негативних оцінок у суспільстві.