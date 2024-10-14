Скільки коштує долар 14 жовтня: Готівкові курси валют

Скільки коштує долар в банках сьогодні

Фото: Spotify.com

Скільки коштує долар

У понеділок, 14 жовтня, середній курс купівлі готівкового долара в українських банках, порівняно з п’ятницею, впав на 1 коп. і складає 41,01 грн. Курс продажу не змінився – 41,49 грн.

Читайте нас в Telegram: головні новини коротко

Мінімальний курс купівлі долара у банках становить – 40,45 грн, максимальний – 41,25 грн. Для продажу мінімальний курс – 41,39 грн, максимальний – 41,6 грн.

Готівковий курс євро в банках

Середній курс купівлі євро впав на 3 коп. і становить 44,86 грн. Курс продажу знизився на 2 коп. до 45,58 грн.

Мінімальний курс купівлі для євро становить – 43,9 грн, максимальний – 45,2 грн. Для продажу мінімальний курс – 45,4 грн, а максимальний – 45,75 грн.

Який курс польського злотого

Середній курс купівлі польського злотого не змінився і складає 10,16 грн. Курс продажу виріс на 1 коп. до 10,73 грн.

Мінімальний курс купівлі злотого становить – 9,5 грн, максимальний – 10,45 грн. Для продажу мінімальний курс – 10,56 грн, а максимальний – 11 грн.

Курси валют можна переглянути на нашому сайті.