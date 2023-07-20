"Сломались. Чиним". В работе monobank произошел сбой

В работе онлайн-банка monobank в четверг, 20 июля, произошел сбой. Приложение не работает, платежи не проводятся.

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Проблемы в работе monobank подтвердил один из его основателей Олег Гороховский.

"Сломались. Чиним. Извиняюсь", – написал он в telegram.

"Что-то меня за день второй раз убивают( Я очень извиняюсь перед всеми кого мы подводим((("), – впоследствии написал Гороховский).

Также он пообещал, что за сегодня проценты по кредитам удержаны не будут.

В банке не объясняют, что именно произошло и когда все снова заработает.