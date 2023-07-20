"Сломались. Чиним". В работе monobank произошел сбой
20.07.2023, 16:27
monobank (Фото - Depositphotos)
В работе онлайн-банка monobank в четверг, 20 июля, произошел сбой. Приложение не работает, платежи не проводятся.
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Проблемы в работе monobank подтвердил один из его основателей Олег Гороховский.
"Сломались. Чиним. Извиняюсь", – написал он в telegram.
"Что-то меня за день второй раз убивают( Я очень извиняюсь перед всеми кого мы подводим((("), – впоследствии написал Гороховский).
Также он пообещал, что за сегодня проценты по кредитам удержаны не будут.
В банке не объясняют, что именно произошло и когда все снова заработает.
- Проект мобильного банка без отделений monobank основали в 2017 году, он работает под лицензией Универсал Банка, входящего в группу ТАС бизнесмена Сергея Тигипко.
- 12 июля monobank смог вывести $5,5 млн со счетов подсанкционного брокера EXANTE и пообещал выплатить их клиентам.
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