"Зламалися. Лагодимо". У роботі monobank стався збій

У роботі онлайн-банку monobank у четвер, 20 липня, стався збій. Застосунок не працює, платежі не проводяться.

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Проблеми в роботі monobank підтвердив один із його засновників Олег Гороховський.

"Зламалися. Лагодимо. Перепрошую", – написав він у Telegram.

"Щось мене за день другий раз вбивають. Я дуже перепрошую перед усіма, кого ми підводимо(((", – згодом написав Гороховський.

Також він пообіцяв, що за сьогодні відсотки за кредитами утримані не будуть.

У банку не пояснюють, що саме сталося та коли все знову запрацює.