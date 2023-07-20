"Зламалися. Лагодимо". У роботі monobank стався збій
20.07.2023, 16:27
monobank (Фото - Depositphotos)
У роботі онлайн-банку monobank у четвер, 20 липня, стався збій. Застосунок не працює, платежі не проводяться.
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Проблеми в роботі monobank підтвердив один із його засновників Олег Гороховський.
"Зламалися. Лагодимо. Перепрошую", – написав він у Telegram.
"Щось мене за день другий раз вбивають. Я дуже перепрошую перед усіма, кого ми підводимо(((", – згодом написав Гороховський.
Також він пообіцяв, що за сьогодні відсотки за кредитами утримані не будуть.
У банку не пояснюють, що саме сталося та коли все знову запрацює.
- Проєкт мобільного банку без відділень monobank заснували у 2017 році, він працює під ліцензією Універсал Банку, який входить до групи ТАС бізнесмена Сергія Тігіпка.
- 12 липня monobank зміг вивести $5,5 млн з рахунків підсанкційного брокера EXANTE і пообіцяв їх виплатити клієнтам.
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