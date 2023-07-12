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monobank зміг вивести $5,5 млн з рахунків підсанкційного брокера EXANTE

Этот материал также доступен на русском
12.07.2023, 11:27
monobank зміг вивести $5,5 млн з рахунків підсанкційного брокера EXANTE - Фото
Фото: Depositphotos

monobank вдалося вивести $5,5 млн клієнтських коштів з рахунків підсанкційного брокера EXANTE, пов'язаного з російською групою "Альфа". Банк поверне кошти клієнтам, повідомив співзасновник monobank Олег Гороховський.

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"Сьогодні ввечері ми отримали гроші від брокера, і щойно Дмитро Олійник (заступник голови Нацбанку. – Ред.) написав мені, що завтра НБУ дозволить нам діяти на власний розсуд за наявності підстав", – написав він у Telegram в ніч проти 12 липня.

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Гороховський пояснив, що гроші клієнтів сервісу Mono Invest були заблоковані на рахунках EXANTE. Проблема полягала в тому, що, попри те що платіж відправили з рахунків санкційної компанії, кошти належать не їй, а клієнтам mono. Через це довелося заручитися підтримкою Нацбанку, що така трансакція не порушує закон про санкції.

У результаті регулятор дав дозвіл банку, після чого monobank отримав гроші з рахунків EXANTE.

5 липня 2023 року президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради безпеки та оборони (РНБО) щодо санкцій проти 18 компаній, здебільшого зареєстрованих у РФ та офшорах. 10-річні санкції передбачають блокування активів та обмеження щодо капіталу.

У список санкцій потрапила компанія EXT Ltd – ліцензований кіпрський брокер, заснований росіянами. Саме у партнерстві з цим брокером на початку 2022 року monobank розгорнув свій інвестиційний проєкт.

Олег Гороховський, співзасновник компанії Fintech Band, яка керує monobank, в той же день попередив про фактичну ліквідацію брокера.

Крім клієнтів monobank, із проблемою блокування коштів в EXANTE зіткнулися також клієнти інших українських фінансових посередників, зокрема Універ Капіталу. Інформації про вирішення їхньої проблеми поки що не було.

  • Проєкт мобільного банку без відділень monobank заснували у 2017 році, він працює під ліцензією Універсал Банку, який входить до групи ТАС бізнесмена Сергія Тігіпка.
  • У червні 2023 року польський проєкт monobank пройшов сертифікацію Apple Pay, але запуск відкладається.
Віра Касіян
Monobankолег гороховськийmono investсанкції проти рфEXANTE
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