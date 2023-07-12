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monobank смог вывести $5,5 млн со счетов подсанкционного брокера EXANTE

Цей матеріал також доступний українською
12.07.2023, 11:27
monobank смог вывести $5,5 млн со счетов подсанкционного брокера EXANTE - Фото
Фото: Depositphotos

monobank удалось вывести $5,5 млн клиентских средств со счетов подсанкционного брокера EXANTE, связанного с российской группой "Альфа". Банк вернет деньги клиентам, сообщил соучредитель monobank Олег Гороховский.

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"Сегодня вечером мы получили деньги от брокера, и только что Дмитрий Олейник (заместитель председателя Нацбанка. – Ред.) написал мне, что завтра НБУ позволит нам действовать по своему усмотрению при наличии оснований", – написал он в Telegram в ночь на 12 июля.

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Гороховский объяснил, что деньги клиентов сервиса Mono Invest были заблокированы на счетах EXANTE. Проблема заключалась в том, что, несмотря на то что платеж отправили со счетов санкционной компании, средства принадлежат не ей, а клиентам mono. Поэтому пришлось заручиться поддержкой Нацбанка, что такая трансакция не нарушает закон о санкциях.

В результате регулятор дал разрешение банку, после чего monobank получил деньги со счетов EXANTE.

5 июля 2023 года президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета безопасности и обороны (СНБО) по санкциям против 18 компаний, в основном зарегистрированных в РФ и оффшорах. 10-летние санкции предусматривают блокирование активов и ограничение капитала.

В список санкций попала компания EXT Ltd – лицензированный кипрский брокер, основанный россиянами. Именно в партнерстве с этим брокером в начале 2022 года monobank развернул свой инвестиционный проект.

Олег Гороховский, соучредитель компании Fintech Band, управляющей monobank, в тот же день предупредил о фактической ликвидации брокера.

Помимо клиентов monobank, с проблемой блокирования средств у EXANTE столкнулись также клиенты других украинских финансовых посредников, в частности, "Универ Капитал". Информации о решении их проблемы пока не было.

  • Проект мобильного банка без отделений monobank основали в 2017 году, он работает под лицензией Универсал Банка, входящего в группу ТАС бизнесмена Сергея Тигипко .
  • В июне 2023 года польский проект monobank прошел сертификацию Apple Pay, но запуск откладывается.
Вера Касиян
Monobankсанкции против рфолег гороховскийmono investEXANTE
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