Соучредитель Monobank прописался в Николаеве, чтобы платить там налоги

Фото: Олег Гороховский/Facebook

Украинский бизнесмен, соучредитель Monobank Олег Гороховский прописался в Николаеве, потому что там ценят предпринимателей, которые честно платят налоги. Об этом он написал в Facebook.

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По словам Гороховского, он был одним из крупнейших налогоплательщиков в Днепропетровской области.

"Всю жизнь я платил налоги в Днепре, это мой родной город, и даже когда переехал в Киев, я не менял прописку и платил десятки миллионов гривен НДФЛ в год в Днепре", – рассказал бизнесмен.

За все это время, утверждает Гороховский, он "не получил ничего, кроме пристального налогового внимания к моей отчетности и желания найти, что же я скрываю".

Последней каплей стал четырехстраничный запрос на объяснение дохода 70 800 грн, который бизнесмен зафиксировал как доход на остаток средств на счете Interactive brokers и по которому он уплатил 13 000 грн НДФЛ.

Решению Гороховского изменить регистрацию предшествовал разговор с главой ОВА Виталием Кимом, который предложил соучредителю банка в смартфоне платить налоги во фронтовом регионе.

"И я снял квартиру и прописался в Николаеве. Плачу налоги там. Меня не носят на руках, но всякий раз, когда от меня поступает НДФЛ в бюджет Николаева, Виталий звонит мне и говорит "Спасибо!", – рассказал бизнесмен.