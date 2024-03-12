Співзасновник Monobank прописався в Миколаєві, щоб сплачувати там податки
Український бізнесмен, співзасновник Monobank Олег Гороховський прописався у Миколаєві, бо там "цінують підприємців, які чесно сплачують податки". Про це він написав у Facebook.
За словами Гороховського, він був одним із найбільших платників податків у Дніпропетровській області.
"Усе життя я платив податки у Дніпрі, це моє рідне місто, і навіть коли переїхав до Києва, я не змінював прописку та платив десятки мільйонів гривень ПДФО на рік у Дніпрі", – розповів бізнесмен.
За весь цей час, стверджує Гороховський, він "не отримав нічого, крім пильної уваги податкової до моєї звітності та бажання знайти, що ж я приховую".
Останньою краплею став чотиристорінковий запит на пояснення доходу 70 800 грн, який бізнесмен зафіксував як дохід на залишок коштів на рахунку в Interactive brokers і за яким він сплатив 13 000 грн ПДФО.
Рішенню Гороховського змінити реєстрацію передувала розмова з головою ОВА Віталієм Кімом, який запропонував співзасновникові банку у смартфоні платити податки у фронтовому регіоні.
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