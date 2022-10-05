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Спрос на валюту среди населения в сентябре увеличился. Чистая покупка выросла до $170 млн

Цей матеріал також доступний українською
05.10.2022, 12:27
Спрос на валюту среди населения в сентябре увеличился. Чистая покупка выросла до $170 млн - Фото
Обменник валют, Фото: Валентина Полищук, LIGA.net

Объемы покупки валюты населением Украины в сентябре 2022 года превысили ее продажу на $170 млн, свидетельствуют опубликованные в среду данные Национального банка Украины (НБУ). Месяц назад этот показатель составил около $107 млн.

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Валютный рынок пятый месяц подряд восстанавливается после "дна", достигнутого в апреле. Почти все сентябрьские показатели стали самыми большими с начала войны: покупка валюты достигла $1639 млн (из которых $1439 млн – наличные), продажа – $1469 млн ($1289 млн – наличные).

Спрос на валюту среди населения в сентябре увеличился. Чистая покупка выросла до $170 млн

На прошлой неделе НБУ увеличил лимит на покупку безналичной иностранной валюты под размещение на депозит, чтобы снизить спрос населения на наличные. Безналичные операции осуществляются по курсу, ближе к официальному, а значит – валюта стоит дешевле, чем в обменных пунктах или банках.

В целом с начала этого года население продало валюты на $380 млн больше, чем купило.

Читайте также: Инвесторы, приготовьтесь. НБУ планирует повышать ставки и продавать облигации под 25%

Андрій Водяний
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