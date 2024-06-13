Средний курс доллара в банках приблизился к 41 грн

Стоимость иностранной валюты в украинских банках повысилась. Доллар – на 5 коп., евро – примерно на 20 коп.

Обменник валют (Фото: Валентина Полищук, LIGA.net)

В четверг, 13 июня, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках по сравнению со средой вырос на 6 коп. и составляет 40,40 грн. Курс продажи вырос на 5 коп. — до 40,95 грн.

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Минимальный курс покупки доллара в банках составляет 39,85 грн, максимальный – 40,65 грн. Для продажи минимальный курс – 40,85 грн, максимальный – 41,25 грн.

Средний курс покупки евро повысился на 22 коп. и составляет 43,59 грн. Курс продажи вырос на 17 коп. — до 44,42 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет 42,85 грн, максимальный – 44,00 грн. Для продажи минимальный курс – 44,24 грн, а максимальный – 44,60 грн.