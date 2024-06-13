Середній курс долара у банках наблизився до 41 грн
У четвер, 13 червня, середній курс купівлі готівкового долара в українських банках, порівнюючи з середою, виріс на 6 коп. і становить 40,40 грн. Курс продажу підріс на 5 коп. — до 40,95 грн.
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Мінімальний курс купівлі долара у банках становить 39,85 грн, максимальний – 40,65 грн. Для продажу мінімальний курс – 40,85 грн, максимальний – 41,25 грн.
Середній курс купівлі євро підвищився на 22 коп. і становить 43,59 грн. Курс продажу виріс на 17 коп. — до 44,42 грн.
Мінімальний курс купівлі для євро становить 42,85 грн, максимальний – 44,00 грн. Для продажу мінімальний курс – 44,24 грн, а максимальний – 44,60 грн.