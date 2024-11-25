США предоставили гарантии на $40 млн под кредиты бизнесу из западных регионов Украины
Международная финансовая корпорация развития США (DFC) совместно с Агентством США по международному развитию (USAID) подписали соглашение с банком "Львов" о предоставлении портфельных гарантий на сумму $40 млн. Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.
Соглашение предполагает, что украинские предприниматели смогут получать кредиты на выгодных условиях с минимальными требованиями к залогу.
Это уже третье соглашение DFC с банком "Львов" о предоставление портфельных гарантий. В летом 2022 года стороны подписали гарантийное соглашение на покрытие кредитов бизнесу на $15 млн, в ноябре 2023 года – на $25 млн. В рамках первой программы было выдано 500 кредитов на общую сумму почти $19 млн.
Общий портфель кредитных гарантий DFC в Украине превышает $100 млн.
Уже в этом году банк "Львов" привлек гарантии на 15 млн евро от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) на кредиты на общую сумму 30 млн евро малым и средним предприятия, в том числе пострадавшим из-за войны.
Основной акционер (51%) банка "Львов" — швейцарский инвестиционный фонд responsAbility. Также в число акционеров банка входят Северная Экологическая Финансовая Корпорация Nefco (13,94%) и частный исландский инвестор Маргеир Петурсон (37%).
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