США предоставили гарантии на $40 млн под кредиты бизнесу из западных регионов Украины

Это уже третье соглашение DFC с банком "Львов" о предоставлении портфельных гарантий

Фото: Максим Козицкий/Facebook

Международная финансовая корпорация развития США (DFC) совместно с Агентством США по международному развитию (USAID) подписали соглашение с банком "Львов" о предоставлении портфельных гарантий на сумму $40 млн. Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

Соглашение предполагает, что украинские предприниматели смогут получать кредиты на выгодных условиях с минимальными требованиями к залогу.

Это уже третье соглашение DFC с банком "Львов" о предоставление портфельных гарантий. В летом 2022 года стороны подписали гарантийное соглашение на покрытие кредитов бизнесу на $15 млн, в ноябре 2023 года – на $25 млн. В рамках первой программы было выдано 500 кредитов на общую сумму почти $19 млн.

Общий портфель кредитных гарантий DFC в Украине превышает $100 млн.

Уже в этом году банк "Львов" привлек гарантии на 15 млн евро от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) на кредиты на общую сумму 30 млн евро малым и средним предприятия, в том числе пострадавшим из-за войны.

Читайте также Подняться с нуля. Как семья переселенцев развивает бизнес по переработке грецких орехов

Основной акционер (51%) банка "Львов" — швейцарский инвестиционный фонд responsAbility. Также в число акционеров банка входят Северная Экологическая Финансовая Корпорация Nefco (13,94%) и частный исландский инвестор Маргеир Петурсон (37%).

На 2025 год правительство заложило 36 млрд грн на программы поддержки бизнеса: список.

25 ноября Минобороны заключило первые контракты под госгарантии на 4,4 млрд грн с частной компанией.

Читайте также: Как 10 лет кризисов и потрясений изменили украинских предпринимателей: новый портрет бизнеса