Правительство заложило на 2025 год 36 млрд грн на программы поддержки бизнеса: список

Власти решили сохранить все основные компоненты политики "Зроблено в Україні" еще на один год

Юлия Свириденко (Фото: пресс-служба министра)

Кабинет министров заложил на 2025 год 36 млрд грн на основные экономические программы поддержки бизнеса. Об этом в колонке на LIGA.net сообщила первый вице-премьер, министр экономики Юлия Свириденко.

В эту сумму входят как средства, предусмотренные в расходной части бюджета, так и деньги из других источников.

"Мы сохраняем все то, что является частью политики "Зроблено в Україні": доступные кредиты, гранты, ипотеку, компенсации за украинскую технику и оборудование. Продолжаем микрогранты, поддержку проектов со значительными инвестициями и индустриальные парки", — рассказала она.

Больше всего денег – 18 млрд грн – заложили в бюджете на программу "Доступные кредиты 5-7-9%", которую в 2024-м переориентировали на инвестиционные цели.

Грантовая программа для производителей, позволяющая получить до 8 млн грн на расширение парка оборудования, будет иметь финансирование на уровне 1,37 млрд грн.

На программу "єОселя" предусмотрели 9,3 млрд грн. Ее хотят перефокусировать на первичный рынок, чтобы поддержать строительную отрасль.

Также в бюджете заложили субвенцию на закупку автобусов украинского производства для наших школ в размере 1,6 млрд грн.

По 1 млрд грн предусмотрены на компенсацию 25% стоимости покупки украинской сельхозтехники, 15% стоимости другой украинской техники, индустриальные парки и механизм поддержки проектов со значительными инвестициями.

Также предусмотрены деньги на микрогранты "Власна справа" и работу Экспортно-кредитного агентства.

19 ноября Верховная Рада приняла в целом проект госбюджета на 2025 год.