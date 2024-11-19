Уряд заклав на 2025 рік 36 млрд грн на програми підтримки бізнесу: перелік

Влада вирішила зберегти всі основні компоненти політики "Зроблено в Україні" ще на один рік

Юлія Свириденко (Фото: пресслужба міністерки)

Кабінет міністрів заклав на 2025 рік 36 млрд грн на основні економічні програми підтримки бізнесу. Про це в колонці на LIGA.net повідомила перша віцепрем'єрка, міністерка економіки Юлія Свириденко.

У цю суму входять як гроші, передбачені у видатковій частині бюджету, так і кошти з інших джерел.

"Ми зберігаємо все те, що є частиною політики "Зроблено в Україні": доступні кредити, гранти, іпотеку, компенсації за українську техніку й обладнання. Продовжуємо мікрогранти, підтримку проєктів зі значними інвестиціями та індустріальні парки", – розповіла вона.

Найбільше грошей – 18 млрд грн – заклали в бюджеті на програму "Доступні кредити 5-7-9%", яку у 2024-му переорієнтували на інвестиційні цілі.

Грантова програма для виробників, яка дозволяє отримати до 8 млн грн на розширення парку обладнання, матиме фінансування на рівні 1,37 млрд грн.

На програму "єОселя" передбачили 9,3 млрд грн. Її хочуть перефокусувати на первинний ринок, щоб підтримати будівельну галузь.

Також у бюджеті заклали субвенцію на закупівлю автобусів українського виробництва для наших шкіл у розмірі 1,6 млрд грн.

По 1 млрд грн передбачено на компенсацію 25% вартості купівлі української сільгосптехніки, 15% вартості іншої української техніки, індустріальні парки й механізм підтримки проєктів зі значними інвестиціями.

Також передбачені гроші на мікрогранти "Власна справа" і роботу Експортно-кредитного агентства.

19 листопада Верховна Рада ухвалила в цілому проєкт держбюджету на 2025 рік.