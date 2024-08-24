США угрожают санкциям странам, позволяющим открывать филиалы российским банкам

США предупредили, что страны, торгующие с Россией, рискуют попасть во вторичные санкции

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США предупредили, что страны, продолжающие сотрудничать с Россией, рискуют стать объектом вторичных санкций, если позволят российским банкам открывать филиалы для финансирования поставок товаров, поддерживающих ВПК РФ. Об этом в интервью Financial Times заявил заместитель министра финансов США Уолли Адеемо.

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Он отметил, что шаг направлен на усложнение для России обхода санкций, в частности, по оплате товаров двойного назначения, которые используются для производства оружия.

"Мы будем действовать не только против новых филиалов, но и против других сотрудничающих с ними организаций и компаний в вашей стране. Это не просто предупреждение о ведении бизнеса с дочерними компаниями или филиалами уже подсанкционных учреждений", — подчеркнул Адеем.

В указе, выданном Белым домом в декабре 2023 г., иностранные финансовые учреждения предупреждаются о риске вторичных санкций, если они осуществляют или способствуют проведению транзакций, связанных с российским военно-промышленным комплексом. В июне круг субъектов, на которые распространяются санкции, был расширен, теперь он охватывает любую российскую подсанкционную организацию.

Адеемо также отметил, что после того как крупные банки в Китае, Турции и ОАЭ отказались от сотрудничества с российскими контрагентами, США переключили свое внимание на меньшие банки в других странах.

По его словам, большинство крупных банков отступили под давлением западных стран.

"Они гораздо активнее ведут бизнес с США, ЕС, Великобританией и другими членами нашей коалиции, чем с Россией. Они не хотят терять доступ к доллару, евро, фунту или иене", – подытожил он.