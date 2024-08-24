США погрожують санкціями країнам, які дозволяють відкривати філії російським банкам

США попередили, що країни, які торгують з Росією, ризикують потрапити під вторинні санкції

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США попередили, що країни, які продовжують співпрацювати з Росією, ризикують стати об'єктом вторинних санкцій, якщо дозволять російським банкам відкривати філії для фінансування постачання товарів, які підтримують ВПК РФ. Про це в інтерв'ю Financial Times заявив заступник міністра фінансів США Воллі Адеємо.

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Він зазначив, що крок спрямований на ускладнення для Росії обходу санкцій, зокрема щодо оплати товарів подвійного призначення, які використовуються для виробництва зброї.

"Ми будемо діяти не лише проти нових філій, але й проти інших організацій та компаній у вашій країні, які співпрацюють з ними. Це не просто попередження про ведення бізнесу з дочірніми компаніями або філіями вже підсанкційних установ", — підкреслив Адеємо.

В указі, виданому Білим домом у грудні 2023 року, іноземні фінансові установи попереджаються про ризик вторинних санкцій, якщо вони здійснюють або сприяють проведенню транзакцій, пов'язаних з російським військово-промисловим комплексом. У червні коло суб'єктів, на які поширюються санкції, було розширено, тепер воно охоплює будь-яку підсанкційну російську організацію.

Адеємо також зазначив, що після того, як великі банки в Китаї, Туреччині та ОАЕ відмовилися від співпраці з російськими контрагентами, США переорієнтували свою увагу на менші банки в інших країнах.

За його словами, більшість великих банків відступили під тиском західних країн.

"Вони набагато активніше ведуть бізнес зі США, ЄС, Великою Британією та іншими членами нашої коаліції, ніж із Росією. Вони не хочуть втрачати доступ до долара, євро, фунта або єни", — підсумував він.