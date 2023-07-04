Стоимость доллара и евро в банках почти не изменилась. Наличные курсы валют
04.07.2023, 11:00
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net
Во вторник, 4 июля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках против понедельника упал на 2 коп. и составляет 36,67 грн. Курс продаж снизился на 1 коп. до 37,42 грн.
Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 36,15 грн, максимальный – 36,95 грн. Для продажи минимальный курс – 37,25 грн, максимальный – 37,65 грн.
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Средний курс покупки евро снизился на 1 коп. и составляет 4,20 грн. Средний курс продаж упал на 3 коп. до 41,20 грн.
Минимальный курс покупки для евро составляет – 39,30 грн, максимальный – 40,80 грн. Для продажи минимальный курс – 40,80 грн, максимальный – 41,80 грн.
Курсы валют можно просмотреть на нашем сайте.
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