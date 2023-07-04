Вартість долара і євро у банках майже не змінилася. Готівкові курси валют

У вівторок, 4 липня, середній курс купівлі готівкового долара в українських банках, проти понеділка, впав на 2 коп. і становить 36,67 грн. Курс продажу знизився на 1 коп. до 37,42 грн.

Мінімальний курс купівлі долара у банках становить – 36,15 грн, максимальний – 36,95 грн. Для продажу мінімальний курс – 37,25 грн, максимальний – 37,65 грн.

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Середній курс купівлі євро зменшився на 1 коп. і становить 4,20 грн. Середній курс продажу впав на 3 коп. до 41,20 грн.

Мінімальний курс купівлі для євро становить – 39,30 грн, максимальний – 40,80 грн. Для продажу мінімальний курс – 40,80 грн, максимальний – 41,80 грн.

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