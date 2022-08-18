Стоимость доллара и евро в банках увеличилась. Наличные курсы валют
В четверг, 18 августа, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках по сравнению со средой вырос на 13 коп. и составляет 39,60 грн. Курс продаж почти не изменился и достиг 40,28 грн.
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Минимальный курс покупки доллара в банках составляет 38 грн, максимальный – 40,12 грн. Для продажи минимальный курс – 39,10 грн, максимальный – 40,80 грн.
Средний курс покупки евро вырос на 12 коп. и составляет 40,02 грн. Средний курс продаж поднялся на 2 коп. и достиг 41,03 грн.
Минимальный курс покупки для евро составляет 38 грн, максимальный – 40,70 грн. Для продажи минимальный курс – 40,50 грн, максимальный – 41,70 грн.
Какие курсы предлагают банки, можно просмотреть на нашем сайте здесь.
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