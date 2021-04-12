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Суд наложил арест на главный офис банка Аркада

12.04.2021, 08:46
Суд наложил арест на главный офис банка Аркада - Фото
Банк Аркада (Фото - ФГВФЛ)

Голосеевский районный суд Киева удовлетворил ходатайство Киевской городской прокуратуры и в рамках уголовного производства наложил арест на главный офис банка Аркада в Киеве, пишет Finbalance.

По версии правоохранителей, мажоритарный акционер и экс-глава правления банка "Аркада" Константин Паливода вместе с несколькими другими лицами нанес финучреждении имущественный вред на 50 млн грн из-за выдачи кредита для ООО "ФК "Юг Капитал".

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Как отмечается, эти средства были перечислены за векселя ООО "Финробинс" на ООО "Будметконструкция" и за векселя на счета ООО "Прима Торгпостач" и ООО "Инвест Системз". По данным следствия, все предъявленные к платежу векселя просрочены.

Правоохранители связывают ООО "Будметконструкция", ООО "Прима Торгпостач" и ООО "Инвест Системз" с Паливодой и банком "Аркада".

Согласно судебным материалам, ликвидатор банка "Аркада" обращался с заявлением о признании его потерпевшим в уголовном производстве и подавал ходатайство об аресте упомянутого недвижимого имущества как основного актива банка "Аркада".

АКБ "Аркада" создан в 1993 году. Владельцем существенного участия банка согласно данным НБУ по состоянию на 1 июня 2020 года являлся Константин Паливода (общее участие 74,797%). По данным Нацбанка, на 1 августа 2020 года по размеру общих активов банк "Аркада" занимал 45 место (1,88 млрд грн) среди 75 действовавших в стране банков.
  • 25 августа НБУ признал банк Аркада неплатежеспособным. Он потерял свой основной актив – здания главного офиса и земельного участка. 
  • 26 августа глава МВД Арсен Аваков заявил о расхищении 9 млрд грн из фондов финансирования строительства банка Аркада. Он сообщил также об открытии уголовного дела.
  • 25 сентября НБУ решил ликвидировать банк Аркада.
  • В сентябре 2020 года Константину Паливоде избрали меру пресечения в виде содержания под стражей, а в октябре апелляционный суд изменил его на круглосуточный домашний арест.
  • В феврале 2021 года Печерский районный суд Киева отказался удовлетворить иск ФГВФЛ к банку Аркада, ООО "Будэволюция", Олегу Нелину и Тарасу Бурдейному о признании недействительными договоров займа и ипотеки, заключение которых привели к выведению из собственности банка Аркада его главного офиса.

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Юрий Тарасовский
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банк аркада Константин Паливода
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