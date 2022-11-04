Суд наложил арест на товарные знаки Альфа-Банка

25 октября 2022 года Шевченковский райсуд Киева удовлетворил ходатайство Бюро экономической безопасности и передал Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), вещественные доказательства — товарные знаки, используемые Альфа-Банком и принадлежащие ABH Ukraine Limited, сообщает Finbalance.

Арест на указанные товарные знаки был наложен 3 октября.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

По данным досудебного расследования, должностные лица АО "Альфа-банк" сговорились с лицами, контролирующими деятельность компаний-нерезидентов Украины ABH Ukraine Limited (Республика Кипр), АО "Альфа-Банк" (Российская Федерация), а также резидента Украины АО "Альфа-Банк", с 27.10.2021 по 03.02.2022, умышленно уклонились от уплаты налога на доходы нерезидента с источником происхождения с территории Украины.

"Налоги подлежат выплате в пользу компании-нерезидента ABH Ukraine Limited (Республика Кипр), путем применения пониженной ставки налогообложения доходов нерезидента в размере 5% вместо 15%, что привело к фактическому непоступлению в бюджет средств в особо крупных размерах в общей сумме 18 395 963,72 гривень", — говорится в материале дела.

Следователи установили, что владельцы АО "Альфа-Банк" вместе с его должностными лицами для уклонения от уплаты налогов использовали товарные знаки.

В августе акционеры Альфа-Банка приняли решение о переименовании финучреждения в АО "Сенс Банк" (Sense Bank).

Наталія Софієнко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.