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Альфа-банк сменит название на Сенс Банк

Цей матеріал також доступний українською
11.07.2022, 11:53
Альфа-банк сменит название на Сенс Банк - Фото
Альфа-банк (Фото: пресс-служба банка)

Альфа-банк Украина, который входит в десятку крупнейших в Украине, сменит название на Сенс Банк. Об этом сообщается на сайте раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку. Finclub опубликовал новость об этом.

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В cообщении SMIDA говорится, что 12 июля на собрании акционеров Альфа-банка планируют сменить название банка на акционерное общество "Сенс Банк". На английском банк теперь будет именоваться Joint Stock Company Sense Bank.

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Управляющий акциями Михаила Фридмана и других подсанкционных владельцев банка, Симеон Дянков, сообщал, что банк собирается сменить название, чтобы не ассоциироваться с одноименным российским учреждением.

  • Четыре крупнейших акционера Альфа-банка – Михаил Фридман, Герман Хан, Алексей Кузьмичев, Петр Авен – попали под западные санкции после того, как Россия напала на Украину. Фридман и Авен попали под санкции Евросоюза 28 февраля из-за тесных связей с администрацией Владимира Путина, хотя они с этим и не согласны. На Хана и Кузьмичева санкции были наложены 15 марта.

  • После этого они передали свои акции в управление независимому доверенному лицу – Симеону Дянкову, которого посоветовал председатель наблюдательного совета Альфа-банка.

  • Закрывать Альфа-банк, как это было сделано с другими российскими банками в Украине, НБУ не планирует. В отличие от них, Альфа-банк является системно важной и серьезной частью инфраструктуры платежного рынка – это терминалы, банкоматы, платежная система, платежные карты. Но после войны российские акционеры должны будут продать Альфа-банк, говорила первая замглавы НБУ Екатерина Рожкова.

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Наталия Фреик
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альфа банк
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