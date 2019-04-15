Суд не будет рассматривать дело ПриватБанка до выборов - СМИ

Шестой апелляционный административный суд отложил рассмотрение апелляции Нацбанка (НБУ) на решение об отмене распоряжения НБУ о проведении проверки ПриватБанка, по итогам которой он был национализирован. Слушания пройдут 22 апреля – на следующий день после второго тура президентских выборов. Об этом пишет Интерфакс-Украина со ссылкой на представителя одной из сторон спора.

Кипрская компания Triantal Investments, владельцами которой являлись бывшие собственники ПриватБанка Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, обжаловала в суде действия НБУ и Министерства финансов. Она потребовала отменить распоряжение НБУ от 2016 года, которым регулятор инициировал внеплановую проверку. Окружной суд Киева 2 марта 2018 года удовлетворил этот иск.

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Как пишет агентство, Нацбанк подал апелляцию, однако в начале июня апелляционный админсуд приостановил ее рассмотрение по ходатайству компании Коломойского, дав до полугода времени на подготовку к судебному заседанию.

Производство по делу было возобновлено определением Шестого апелляционного админсуда от 18 февраля 2019 года, а первое заседание назначено на 12 марта.

16 апреля Хозсуд Киева собирается рассмотреть еще два иска Коломойского - которым он требует вернуть ему акции ПриватБанка и о признании недействительным договора купли-продажи банка от 21 декабря 2016 года.

18 апреля в Окружном админсуде должны состояться судебные прения между сторонами по иску Коломойского к НБУ, ФГВФЛ и Кабмину касательно национализации банка.