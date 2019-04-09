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09.04.2019, 13:48

Коломойский требует в суде вернуть ему акции ПриватБанка

Коломойский требует в суде вернуть ему акции ПриватБанка

Экс-акционер решил расширить исковые требования в деле ПриватБанка

Представители экс-владельца национализированного ПриватБанка Игоря Коломойского расширили исковые требования в деле о признании незаконной продажи акций банка Минфину в декабре 2016 года.

Как передает корреспондент LIGA.net, иск был дополнен требованием восстановить Коломойского и компанию Triantal Investment s Ltd в статусе акционеров банка. Ходатайство адвокаты Коломойского подали в ходе заседания Хозсуда Киева 9 апреля.

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"Суд удовлетворил ходатайство - это промежуточное решение. Заседание продолжится 16 апреля", - сообщили в ПриватБанке, который выступает в разбирательстве третьей стороной.

В свою очередь Минфин просил суд оставить дело без рассмотрения из-за технических нарушений, но получил отказ. 

Суд объявил переры в заседании до 10:30 16 апреля.

ПриватБанк был национализирован в декабре 2016 года. До этого им владели Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов.

В начале 2018 года международная компания Kroll провела независимый аудит ПриватБанка и выявила, что в течение десяти лет до национализации, банк был объектом масштабных мошеннических действий, которые нанесли ему $5,5 млрд убытков. Коломойский называет эти обвинения "фейком". Он также заявлял о готовности вернуть выведенные деньги ПриватБанку, если факт вывода будет доказан в суде.

Коломойский пытается отменить национализацию банка. В конце февраля 2019-го он подал десятки судебных исков.

Окружной суд Киева закончил рассмотрение по существу иска Коломойского к НБУ, Кабмину и другим ведомствам в деле о национализации ПриватБанка и переходит к судебным дебатам в закрытом режиме. Следующее заседание состоится 18 апреля. 

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Теги: ПриватБанк, игорь коломойский
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