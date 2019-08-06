Суд не отдал ПриватБанку недвижимость Коломойского в Киеве

Верховный Суд отказал ПриватБанку во взыскании недвижимости компаний группы Приват Игоря Коломойского в счет погашения 564 млн грн кредита, выданного 11 лет назад. Об этом пишет Finbalance со ссылкой на решение суда от 31 июля.

ПриватБанк пытался взыскать земельный участок на улице Бульварно-Кудрявской,21 в Киеве, площадью 0,19 га и начальной стоимостью 52,6 млн грн. Участок принадлежит компании АС-МВК.

Также банк претендовал на 92 объекта недвижимого имущества Компании по управлению активами (КУА) Финансовый капитал. Он предлагал реализовать недвижимость на публичных аукционах.

КУА Финансовый капитал фигурирует в списке "приватовских" структур, претендующих на Проминвестбанк с российским капиталом. Банк хотят продать во исполнение решения Арбитражного суда Гааги о взыскании около $160 млн долл с России в качестве компенсации за имущество "приватовцев", захваченное в Крыму после его аннексии.

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В июле Киевский апелляционный суд отказал Национальному банку в снятии ареста с активов компаний Коломойского в рамках делах о хищении 19 млрд грн рефинансирования для ПриватБанка.