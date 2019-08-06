Коломойский обжаловал запрет на продажу Проминвестбанка

Киевский апелляционный суд 1 августа открыл производство по апелляционной жалобе ООО Телерадиокомпания Жиса на решение Печерского райсуда Киева от 24 июля, который запретил Государственной исполнительной службе и фондовой бирже ПФТС совершать любые действия по продаже 99,77% акций Проминвестбанка, пишет Finbalance.

Российская госкорпорация ВЭБ.РФ в рамках указанного дела подала иск к ряду компаний, связанных с Игорем Коломойским и его партнерами (в т.ч. ООО Телерадиокомпания Жиса, ООО Приватофис, ООО Дайрис, ООО Крым Дивелопмент, ООО Аэробуд и т.д.), а также к экс-главе правления ПриватБанка Александру Дубилету.

ВЭБ.РФ просит украинский суд снять арест с акций Проминвестбанка, который был наложен постановлением госисполнителя от 29 мая 2019 года.

Российская госкорпорация заявляла, что ранее Верховный Суд Украины запретил госисполнителям совершать любые действия с акциями Проминвестбанка.

28 августа планировался аукцион по продаже 99,77% акций Проминвестбанка на фондовой бирже ПФТС. Начальная цена на соответствующий лот - 532 млн грн.

Контрольный пакет акций Проминвестбанка контролировался российским ВЭБом. Акции взыскала и выставила на торги компания Дайрис из группы Приват.

Как сообщалось, к Проминвестбанку проявили интерес три компании: Кредитное учреждение Инвестиционное, а также ФК Женева и Европейское сберегательное общество.

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