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Коломойский обжаловал запрет на продажу Проминвестбанка

Коломойский обжаловал запрет на продажу Проминвестбанка
06.08.2019, 10:28

Телерадиокомпания Жиса подала жалобу на решение Печерского райсуда Киева о запрете продажи Проминвестбанка

Киевский апелляционный суд 1 августа открыл производство по апелляционной жалобе ООО Телерадиокомпания Жиса на решение Печерского райсуда Киева от 24 июля, который запретил Государственной исполнительной службе и фондовой бирже ПФТС совершать любые действия по продаже 99,77% акций Проминвестбанка, пишет Finbalance.

Российская госкорпорация ВЭБ.РФ в рамках указанного дела подала иск к ряду компаний, связанных с  Игорем Коломойским и его партнерами (в т.ч. ООО Телерадиокомпания Жиса, ООО Приватофис, ООО Дайрис, ООО Крым Дивелопмент, ООО Аэробуд и т.д.), а также к экс-главе правления ПриватБанка Александру Дубилету.

ВЭБ.РФ просит украинский суд снять арест с акций Проминвестбанка, который был наложен постановлением госисполнителя от 29 мая 2019 года.

Российская госкорпорация заявляла, что ранее Верховный Суд Украины запретил госисполнителям совершать любые действия с акциями Проминвестбанка.

28 августа планировался аукцион по продаже 99,77% акций Проминвестбанка на фондовой бирже ПФТС. Начальная цена на соответствующий лот - 532 млн грн.

Контрольный пакет акций Проминвестбанка контролировался российским ВЭБом. Акции взыскала и выставила на торги компания Дайрис из группы Приват.

Как сообщалось, к Проминвестбанку проявили интерес три компании: Кредитное учреждение Инвестиционное, а также ФК Женева и Европейское сберегательное общество.

Ранее мы писали о том, что Столичные суды переманивают дело ПриватБанка у Лондона

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