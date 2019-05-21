Суд не признал иск Коломойского к НБУ заведомо ложным

Хозяйственный суд Киева перенес на 30 мая рассмотрение дела о признании недействительными кредитные договора рефинансирования, по которым Нацбанк (НБУ) выдал ПриватБанку 9 млрд грн, а также личные поручительства по ним экс-собственника Игоря Коломойского, пишет НВ Бизнес.

По ходатайству Коломойского суд вытребовал у НБУ документы о рефинансировании Привата с 2000 по 2017 годы.

Реклама

НБУ было отказано в удовлетворении ходатайства о закрытии производства по делу за злоупотребление Коломойским своими процессуальными правами, которые заключаются в обращении с заведомо ложным иском, не имеющим цели в защите нарушенного права.

Также суд отказал ПриватБанку разъяснить свое решение об объединении в одно производство пяти исков Коломойского о договорах поручительства, не связанных общими доказательствами.

Решение принял судья Вадим Босый, назначенный беглым экс-президентом Виктором Януковичем, отмечает издание.

18 апреля Окружной админсуд Киева признал незаконной национализацию ПриватБанка. В этот же день ОАСК признал незаконным решение НБУ, которым был определен перечень связанных с ПриватБанком лиц. Затем еще одно решение в пользу бывших собственников принял Печерский райсуд. Он расторг договор личного поручительства Коломойского по кредитам рефинансирования НБУ.