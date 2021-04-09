Суд отказался разблокировать конкурс на главу ПриватБанка

Хозсуд Киева отказался удовлетворить ходатайство ПриватБанка об отмене запрета совершать любые действия по избранию и назначению главы правления банка. Соответствующее решение суд принял 6 апреля, передает Finbalance.

Суд отклонил аргументы банка, указав, что в качестве меры обеспечения по иску банку запрещается только назначать нового главу, тогда как начинать конкурс на эту должность не запрещается.

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"То есть, до момента разрешения спора по установлению законности проведения конкурса в целом, судом обеспечен иск путем запрета избрания определенного победителя конкурса на должность руководителя банка и назначения такого лица председателем правления банка, как конечного этапа всей конкурсной процедуры", – отмечают в суде.

14 апреля Северный апелляционный хозсуд планирует рассмотреть апелляционные жалобы Нацбанка и Кабмина на постановление Хозсуда Киева от 24 февраля о принятии мер обеспечения иска.

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В январе 2021-го истек контракт прежнего СЕО банка Петра Крумханзла. Сейчас им временно руководит Анна Самарина, параллельно набсовет выбирает на конкурсе нового главу.

Набсовет долгое время не раскрывал деталей конкурса, как и его участников. В СМИ звучали фамилии Андрея Пышного и топ-менеджера Райффайзен Банка Аваль Герхарда Бьоша также, по информации собеседников LIGA.net в банке, в конкурсе участвовал и сам Крумханзл.

в банке, в конкурсе участвовал и сам Крумханзл. Выбор уже практически сделан, но в конце февраля конкурс был заморожен через суд по иску Профсоюза ПриватБанка, который протестует против "закрытого формата конкурса". На 31 марта назначена апелляция по этому делу.

Наталия Софиенко

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